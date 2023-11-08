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08 Kasım 2023 Çarşamba 11:43:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 11:43:00

Bilim Lefkoşa Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla açıldı

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Teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle Türkiye'nin dört bir yanına bilim ve teknoloji yaymaya devam eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bilim Lefkoşa'yı hizmete açtı. Matematik, teknoloji, astronomi ve havacılık, tasarım, tarım, doğa bilimleri, girişimcilik atölyesi ve Deneyap Teknoloji Atölyelerini bünyesinde barındıran Bilim Lefkoşa 6-14 yaş aralığındaki çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturacak.

Bilim Lefkoşa, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında bilim, teknoloji ve sanatı geniş kitlelere ulaştırmak, çocuklarımızın bilimle iletişimini ve bu alanlara olan ilgisini artırmak amacıyla, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, KKTC MEB, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği, T.C. KEİ Ofis, T3 Vakfı, Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı ile İTÜ KKTC Üniversitesi paydaşlığında hayata geçti. Merkezin açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KIBZEV Başkanı Mustafa Tümer, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile çocuklar ve davetliler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından bilim gösterisi etkinliği ve Bilim Lefkoşa Atölye gezisi gerçekleştirildi.

BİZİM GENÇLERİMİZİN ÖNÜNÜ KİMSE TIKAYAMAZ...

Merkezin açılış töreninde konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin teknoloji alanında gösterdiği başarıları Kuzey Kıbrıs'a aktarmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bizim gençlerimizin önünü hiç kimse tıkayamaz, bizim gençlerimiz her şeye layıktırlar." dedi. Ambargo altında her türlü haksızlığa maruz kalan Kıbrıs Türk halkı ve gençliğine fırsatlar verilmesi halinde yeni Aziz Sancar'lar yetiştirilebileceğini söyleyen Tatar, büyük baskı ve zulme rağmen ayakta durmayı başaran Kıbrıs Türk halkının bilim ve teknolojide de başarılı bir şekilde ilerleyeceğini kaydetti.

TEKNOFEST'İN KUZEY KIBRIS'TA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HEDEFİNDEYİZ...

Türkiye'de gerçekleştirilen TEKNOFEST' e bu yıl 1 milyondan fazla yarışmacının başvurduğunu anımsatarak, gençlerin teknoloji ve bilimle dünyayı değiştirebileceğine olan inancını dile getiren Selçuk Bayraktar " Bilim Lefkoşa matematik, astronomi, uzay ve havacılık, tasarım, tarım, doğa bilimleri ve girişimcilik atölyeleri ile gençlere eğlenerek öğrenme imkanı sağlayacak. Ayrıca TEKNOFEST'i en kısa zamanda Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilmesi hedefindeyiz." diye konuştu.

Etiketler : selçuk bayraktar bilim lefkoşa açılış
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