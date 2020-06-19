Bilim Kurulu üyesinden flaş korona uyarısı: Böyle sürerse son bahar kabus olur

Şehirler arası dolaşım açık olduğu sürece alınan bölgesel önlemlerin riski ortadan kaldırmaya yeterli olmayacağını savunan Ceyhan, “Diyelim Ankara’da azaltmaya başladınız, maske takma zorunluğu olmayan bir ilden birisi virüs taşıyarak gelir. Sizin bütün aldığınız önlemler boşa gider. Tekrar vakalar artmaya başlar Ankara’da. Vaka sayılarının azalması tamamen alınacak önlemlere bağlı. Bu işin kuralı ve gereği yerine getirilirse bu yöntemlerle vakalar azaltılabilir. Bireysel olarak herkese büyük sorumluluklar düşüyor” dedi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre; Normalleşme sürecinde kaldırılan bazı yasakların yaşanacak vaka artışlarına bağlı olarak yeniden uygulanabileceğini hatırlatan Ceyhan şu değerlendirmeyi yaptı:



BİZ O DÖNEMDE TAM NORMALLEŞTİK

“Bu tablo beklenmeyen bir durum değil. Bu tip normalleşmede; birdenbire bütün tedbirleri kaldırıp normalleştiğiniz zaman arada artış dönemleri beklenir. Yapılması gereken şey bu artış dönemlerine müdahale etmek. En büyük problemimiz, 19 Mayıs’tan bu tarafa vakalarda belirgin bir azalma sağlayamamaktı. Binin biraz altında ve üstünde gidiyorduk. Durağan devam etti. Azalmanın devam etmesi için ek tedbirler alınması gerekiyordu. Ama biz o dönemde tam normalleştik.

SONBAHARA PROBLEMLİ GİRİLİR

Tedbirlerle müdahale etmek lazım. Bizim yalnızca üç ilde maske takma zorunluluğu uygulamamızla istenilen sonuç alınmaz. İstenilen sadece vakaların artışını önlemek değil, aynı zamanda azaltmamız lazım. Yeni vaka sayısı yaz boyunca bin civarında giderse sonbahara çok problemli girilir. Yasaklarla toplumun yüzde 90’ını içeride tutarak bir azalma sağlamıştık. Bir anda azalma durdu. Çünkü belirtisiz bir şekilde virüs taşıyan hastaları tespit edemediğimizden, dolaşımlarını önleyemedik. O dönemde bir de tedbirleri kaldırınca vaka sayıları arttı.”

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN İKİNCİ DALGA İÇİN TARİH



Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ikinci dalgayı sonbahar aylarında beklediklerini duyurdular.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge sorumlusu Dr. Hans Kluge, tüm ülkelerin bulaşma ve vaka takibi konusunda hemen adım atmaları gerektiğini söyledi. DSÖ yetkililer, tüm ülkeleri hızlı ve etkili test, vaka takibi ve izolasyon konusunda çalışmaya çağırıyor.



Sonbaharda baş gösterebilecek ikinci dalga Covid-19 salgını için DSÖ, bulaşma takibi ve olası karantina uygulamalarını birleştirecek bir strateji geliştirmeye çalışacak.

Rusya'daki bir DSÖ tesisinde yapılan toplantıya katılan Dr. Hans Kluge, sonbahar mevsiminin 'yüksek olasılıkla' sayılarda artışa neden olacağını, tıpkı yıl sonunda grip vakalarında artış yaşandığı gibi Kovid-19 vakalarında da artışlar görülebileceğini söyledi.