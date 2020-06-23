Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan flaş YKS açıklaması: 'İhtimal yok'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk'te canlı yayın konuğu oldu.



Burada son dönemde tartışma konusu olan YSK sınavı yapılması ile ilgili konuşan Prof. Dr. Kara, şu ifadeleri kullandı:

''BİZİM ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLARIN HUZURLU BİR ŞEKİLDE SINAVA GİRMELERİ''

"Rakam hesabı yapılabilir tabi ama çocuklar geleceklerini belirleyeceği bir sınava giriyor. Bizim önceliğimiz onların huzurla sınava girmelerini sağlamak olmalı. Elimizden geldiği kadarıyla Bilim Kurulu'nun da önerileriyle çocukların en rahat ve en güvenilir şekilde sınava girmeleri sağlanmaya çalışıyor. Ben böyle rakam kayıp konuşulmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum.''

Kara, şöyle devam etti;

''BULAŞTIRICILIĞIMIZ 1'İN ALTINA İNMİŞ VAZİYETTE''

''Çocuklardan tek isteğim sınava konsantre olsunlar, rahat olsunlar. Birkaç gerçek nokta var onların da altını çizelim. Bizim açıkladığımız bilimsel gerçekler var. Sayın Bakan'ın açıklamaları var. Türkiye'de yapılan testlere göre PSR'ın pozitif çıktığı sayı binde bire tekabül ediyor. Bulaştırıcılığımız 1'in altına inmiş vaziyette.''

''HERHANGİ BİR KAYBIN OLMASINI BEKLEMİYORUZ''

''Böyle bir ortamda bulaş riskinin çok az olduğunu hatta olmadığını söyleyebiliriz. Sınava girenlerin yaşını düşündüğümüzde böyle bir kaybın olmasını beklemiyoruz"