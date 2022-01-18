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18 Ocak 2022 Salı 21:29:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 21:29:00

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! İşte alınan yeni kararlar

Kaynak: AA

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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Kurulun gündeminde artan vaka sayısı, omicron ve aşı yer aldı.

Bakan Koca, toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı.

Günlük vaka sayılarının yarısının halen İstanbul kaynaklı olduğunun belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemizde son bir haftada görülen vakaların yüzde 13'ü 12-19 yaş aralığında, yüzde 34'ü 20-34 yaş aralığında, yüzde 29'u 35-49 yaş aralığında, yüzde 16'sı 50-64 yaş aralığında ve yüzde 8'i 65 yaş üzerindedir. Aktif vakaların yüzde 1,45'i hastaneye yatmış, binde 3'ü yoğun bakıma girmiş ve onbinde 1'i entübe edilmiştir. Ancak 65 yaş üzeri aktif vakaların ise yüzde 10,11'i hastaneye yatmış, yüzde 3,11'i yoğun bakıma girmiş ve yüzde 0,99'u entübe edilmiştir."

Maske, mesafe ve temizliğin önemine dikkat çekilen açıklamada 65 yaş üzerinin en riskli grup olduğu da hatırlatıldı:

"Hastalığa teşhis konması için altın standart olan PCR testlerinin ulaşım kolaylığının sürdürülebilir şekilde devam etmesi önerilmektedir. Bilim Kurulumuzun görüşleri de dikkate alınarak Bakanlığımız aşağıda maddeler halinde alınan tedbir ve prensip kararları alınmıştır:

1. Aşı olmuş vatandaşlarımızın karantinaya alınmaması kararının uygulanmasına devam edilecektir.

2. Omicron varyantının hastaneye yatışlara etkisinin önceki varyantlar ile kıyaslandığında önemli ölçüde daha az gerçekleştiği güncel verilerle de teyit edilmiştir. Ancak vaka sayılarının artışının çok yüksek olması durumunda oran düşük olsa da sınırsız olmayan sağlık kapasitesini zorlayabilecektir. Bu ihtimali dikkate alarak tedbirlerin uygulanmasında azami hassasiyet gösterilmelidir. Sorumlu her vatandaşımız tedbirlere uyarak üzerine düşeni yapmalıdır.

3. Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir.

4. Hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalıdır.

5. Vakalar, hastaneye yatanların yaş grupları dikkate alınarak değerlendirildiğinde 65 yaş üzeri büyüklerimizin risk altında olduğunu göstermektedir. 65 yaş üzeri büyüklerimizi korumak için azami hassasiyet gösterilmelidir. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın hatırlatma dozunun uygulanması son derece önemlidir.

6. Omicron varyantının yayılma hızının yüksekliği dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir.

Etiketler : bilim kurulu toplantı bakan koca vaka sayısı
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