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17 Haziran 2020 Çarşamba 19:52:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 20:02:00

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca açıklama yapıyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin değerlendiriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası, açıklama yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

-Ülkemiz, toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81'inci sırada yer almaktadır

-Türkiye, 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır.

-Avrupa ülkeleri ölüm oranlarında ön sıralarda yer alıyor. Türkiye vefat oranlarında 47’nci sırada yer alıyor.

-Dünyanın herhangi bir yerinde Kovid-19’a henüz doğrudan etkili bir ilaç bulunamadı, aşı geliştirilemedi. Bu gerçek, daima tetikte olmamızı, seyri hassasiyetle incelemeyi ve acil müdahaleyi gerektiriyor.

-Son günlerde vaka sayımızda ve yoğun bakıma alınan hasta sayımızdaki değişmeler, bu dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok. Beklenen sınırdayız.

- Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane’dir. En düşük olduğu ile ise yüzde 0,33 ile Kilis’tir.

TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

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