İstanbul için özel formül! Bilim Kurulu'nda gündeme geldi....

Bilim Kurulu harekete geçti! İstanbul'a kademeli mesai...
Toplu taşımada yoğunluğu azaltıp, mesafeyi korumak için İstanbul'a ‘kademeli mesai' gündemde. Mesai saatleri bölünecek, çalışanlar aynı anda yola çıkmayacak.
Hükûmetin aldığı karar doğrultusunda 1 Haziran’da kaldırılan kısıtlamalardan sonra, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde artan toplu taşıma kullanımında sosyal mesafe kurallarına uyum için farklı öneriler gündeme geldi.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun bazı üyeleri ile Prof. Dr. Mehmet Ceylan, büyükşehirlerde çalışanların mesai saatlerinin kademelendirilmesine geçilmesini önerdi. Bu yolla toplu ulaşım araçlarındaki yığılmaların önlenebileceğini dile getiren uzmanların önerileri, İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulunun da gündemine geldi.
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