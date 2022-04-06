16 aylık korona esareti

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06 Nisan 2022 Çarşamba 10:07:00 - Güncelleme:06 Nisan 2022 Çarşamba 10:07:00

Bilim insanlarını şaşkına çevirdi! İzolasyon süreci 16 ay sürdü: 86. Covid-19 testinde negatife döndü

Kaynak: Sabah gazetesi

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İstanbul'da yaşayan lösemi hastası Muzaffer Kayasan'ın 85 kez yaptırdığı Covid-19 testi hep pozitif çıktı. Önceki gün yaptırdığı 86. testte sonunda negatif çıkan Kayasan'ın karantina süreci 16 ay sonunda bitti.

İstanbul'da yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Kayasan, 3 yıl önce lösemi nedeniyle kemik iliği nakli oldu.

Tedavisi nedeniyle sürekli bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalan Kayasan, 19 Kasım 2020'de corona virüse yakalandı. Kayasan, hastalığı atlatmasına karşın PCR testi 16 ay boyunca bir türlü negatife dönmedi. Yaşanan bu ilginç durum basında yer alınca tüm dünyanın gözü Kayasan'ın üzerine çevrildi.

Bu alanda dünya rekorunu kıran Kayasan'ın 86. testi negatif çıktı. Kayasan, ilk iş olarak 4 aylık torunu Gökay Emin'e sarıldı.

Sabah gazetesine konuşan Kayasan, "Basında yer alan haberlerin ardından dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanları aradı. Tüm dünya 16 ay boyunca pozitif çıkmama şaşırdı. 86. testte negatif çıkınca çocuklar gibi sevindim" dedi.

Kayasan, "Torunumu daha önce hep camın arkasından sevmiştim. Sarılıp öpememiştim. Ona ilk kez sarılmak muhteşem bir duygu. 2 oğlan 1 kız olmak üzere 3 çocuğum var. Büyük oğlum Gökhan'ın oğlu Gökay Emin 4 aylık, kızı Azra da 3 yaşında. Kızım Elif'in Defne isminde 1 yaşında kızı var. Defne, Azra ve Gökay Emin'e sarılarak hasret giderdim" dedi.

Covid-19'un hayatından 16 ayı çaldığına dikkat çeken Kayasan, "Corona virüse yakalanmadan önce 2.5 yıl lösemi ile savaştım. Tam lösemiyi atlattım derken corona virüse yakalandım" diye konuştu.

Etiketler : Muzaffer Kayasa LÖSEMİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ KORONA
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