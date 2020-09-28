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Bilim insanları, koronavirüse ‘kesin çözüm' buldular! Tüm hastalar iyileşti
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28 Eylül 2020 Pazartesi 07:24:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 07:29:00

Bilim insanları, koronavirüse ‘kesin çözüm' buldular! Tüm hastalar iyileşti

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Koronavirüsün tedavisine yönelik umut verici bir çalışma yapıldı. Bilim insanları, koronavirüs tedavisinde yüzde 96,4'lük başarı oranına sahip bir tedavi protokolü hazırladı. Dört aşamadan oluşan ilaç tedavisi protokolüyle ilgili konuşan Dr. Norwood-Williams, “Solunum cihazına ihtiyaç duymadık. Tıbbi geçmişleri, yaşları ya da cinsiyetleri fark etmeksizin neredeyse tüm hastalarımız iyileşerek taburcu oldular.” dedi.

Koronavirüsün tedavi edilebilmesiyle ilgili umut verici bir gelişme yaşandı. ABD’nin Florida eyaletinden bir grup bilim insanı, koronavirüse karşı uygulanması gereken “en ideal protokolü” bulduklarını ve Kovid-19’u “neredeyse yüzde 100 oranında tedavi edebildiklerini” duyurdu.

Aksam.com.tr’nin Orlando merkezli yayın yapan FOX35’ten aktardığı habere göre, AdventHealth Ocala Hastanesi’nde gerçekleştirilen çalışmayla ilgili bulgularını paylaşan bilim insanları, ilaç tedavisi üzerine kurulu protokole “ICAM protokolü” ismini verdi.

ICAM protokolünün, hastanın bağışıklık sistemini güçlendirerek akciğerlerin iltihaplanmasını engellediğine işaret eden Dr. Carlette Norwood-Williams, şunları kaydetti:

“Tedavi protokolümüzde mekanik solunum cihazına ihtiyaç duymadık. Tıbbi geçmişleri, yaşları ya da cinsiyetleri fark etmeksizin tüm hastalarımız iyileşerek taburcu oldular.”

ICAM protokolünün detaylarına ilişkin bilgi paylaşılan haberde, bunun dört aşamalı bir tedavi olduğu belirtildi.

• “Immunosupport” kelimesini temsil eden “I” harfi, tedavinin ilk aşaması olan C vitamini ve çinko takviyesini gerektiriyor.

• “Corticosteroid” kelimesini temsil eden “C” harfi, ikinci aşama olan iltihaplanmanın kontrol altına alınmasını gerektiriyor.

• “Anticoagulants” kelimesini temsil eden “A” harfi, üçüncü aşama olan kan pıhtılaşmasının önüne geçilmesi için uygulanan tedaviyi gerektiriyor.

• “Macrolides” kelimesinin baş harfi olan “M” ise, tedavinin dördüncü ve son aşaması olan enfeksiyonla mücadele aşamasında uygulanacak tedaviyi temsil ediyor.

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