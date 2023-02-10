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10 Şubat 2023 Cuma 12:35:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 12:35:00

Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

Kaynak: AA

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TÜBİTAK, Kahramanmaraş merkezli depremleri analiz edecek acil proje çağrısına çıkarken, Kurumun desteklediği proje araştırmacıları afet bölgelerinde çalışmalar yapıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK, Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremleri mercek altına aldı. Kurum, depremin etkilerini analiz edecek acil proje çağrısına çıktı.

Depremlerin yaşandığı 6 Şubat'ta TÜBİTAK hızlı bir şekilde aksiyon alarak 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı'nı başlattı. Programa yapılan başvurular 24 saat içerisinde değerlendirilerek karara bağlandı.

Desteklenen projeler çerçevesinde 18 araştırma grubu, deprem sonrası veri toplamak amacıyla sahaya inerek sismik gözlemden başlıca hasar modlarının incelenmesine kadar birçok konuda çalışıyor.

28 farklı kurumdan oluşan 18 araştırma grubunda 81 araştırmacı sahada araştırma faaliyetleri yürütüyor, araştırma gruplarının yanı sıra 14 farklı projenin de değerlendirmeleri sürüyor.

Acil Destek Programı, Türkiye sınırları içinde gelişen deprem, heyelan, kaya düşmesi, sel, çığ, yangın, müsilaj gibi doğa kaynaklı afetler sonrası veri toplamak amacıyla saha çalışması yürütecek üniversitelerde ve araştırma enstitülerinde görevli araştırmacıların çalışmalarına en hızlı şekilde destek sağlamayı amaçlıyor.

Program kapsamında desteklenen 18 proje şöyle:

- 6 Şubat 2023 Maraş Depremleri sonrası acil deprem sismik gözlem çalışmaları (TÜBİTAK MAM)

- Deprem sonrası radon gaz konsantrasyonlarının belirlenmesi (Yıldız Teknik Üniversitesi)

- 6 Şubat 2023 Pazarcık Depremi Yüzey Kırığı Araştırması (İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa)

- Mw 7.7 Pazarcık (Kahramanmaraş) Deprem Serisi (Boğaziçi Üniversitesi)

- Doğu Anadolu Fay Zonu Üzerinde Meydana Gelen 7,7 Pazarcık (K.Maraş) ve 7,5 Elbistan (K.Maraş) Depremlerinin Saha Gözlemleri (Fırat Üniversitesi)

- Merkez Üssü Kahramanmaraş/Pazarcık Olan Deprem Sonrası Gerçekleştirilen Müdahale ve İyileştirme Çalışmalarının Yerinde Değerlendirilmesi: Gözlemsel Çalışma (Trabzon Üniversitesi)

- Pazarcık ve Elbistan Depremlerinden Etkilenen Bölgelerdeki Yapıların Deprem Davranışlarının İncelenmesi (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

- 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinin Kosismik Deformasyon Etkilerinin Araştırılması (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

- 6 Şubat 2023 Depreminde Malatya İlinde Bulunan Hasarlı Yığma Yapıların Köşe Göçme Mekanizması ve Başlıca Hasar Modlarının İncelenmesi (Ankara Üniversitesi)

- 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinin Mühendislik Yapılarına Etkilerinin Çok Boyutlu Değerlendirilmesi (yapısal, geoteknik, sismik, jeolojik, malzeme bilimi ve kıyı liman mühendisliği) (ODTÜ)

- Depremde Yıkılan Binalardaki Yapısal Kusurların Belirlenmesi (Akdeniz Üniversitesi)

- 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş-Pazarcık ve Elbistan Depremlerinin (Mw=7.7) Geoteknik Zemin İncelemelerinin ve Yapısal Hasarlarının Saha Gözlemleri ile Tespiti ve Değerlendirilmesi (Kırıkkale Üniversitesi)

- Binaların Mevcut Durumlarını İnceleme ve Hasar Gören Binaların Envanterinin Çıkarılması (Milli Savunma Üniversitesi)

- Doğu Anadolu Fay Zonu 06 Şubat 2023 Tarihli Depremlerin Fay Parametreleri ve Bölgedeki Etkilerinin Araştırılması (İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa)

- Kahramanmaraş Depremi Sonrası Yapısal Hasarların Yerinde İncelenmesi (İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa)

- Pazarcık (Kahramanmaraş) 7.4 Mw Depreminin Malatya Bölgesinde Yapısal Hasarın Web CBS kullanılarak Tespit edilmesi (Fırat Üniversitesi)

- Kahramanmaraş-Şehitkamil ve Elbistan Depremleri İle İlişkili Yüzey Kırıklarının İncelenmesi ve Depremlerin Mühendislik Yapıları Üzerindeki Etkileri (Akdeniz Üniversitesi)

- Hatay Bölgesi Havalimanı Pisti, Binası ve Havalimanı Bağlantı Yollarında Oluşan Hasarı Tespit Saha Çalışması (Başkent Üniversitesi)

Etiketler : afet deprem kahramanmaraş tübitak sanayi ve teknoloji bakanlığı asrın felaketi

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