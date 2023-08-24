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24 Ağustos 2023 Perşembe 14:45:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 14:45:00

Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bilecik-Eskişehir kara yolundaki Ertuğrulgazi ile Osmangazi tünelleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kara yoluna yakın mesafedeki yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan helikopterle de müdahale edilen yangının kısa sürede kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

Etiketler : Bilecik-Eskişehir Ertuğrulgazi ile Osmangazi Osmangazi tünelleri
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