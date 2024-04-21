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21 Nisan 2024 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 10:15:00

Bilecik Belediyesinde emekçiye zulüm! Seçim sonrası ilk işi işçi kıyımı oldu

Kaynak: Sabah Gazetesi

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Bilecik'te geçtiğimiz yıl eşinin yakın akrabasını basın birimine sokan ve CHP'li isimlerin eş ve yakınlarını Belediyede işe alan Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın, 31 Mart'ta kazandığı seçimlerin ardından ilk işi, yaklaşık 200 işçiye 'işten çıkarma' tebligatı göndermek oldu.

Rüşvet operasyonu sonrası Belediyede başkan vekili seçilen ve yaklaşık 2 yıl boyunca Bilecik Belediyesini yöneten Melek Mızrak Subaşı'nın, 31 Mart'ta kazandığı seçimlerin ardından ilk işi, yaklaşık 200 işçiye "işten çıkarma" tebligatı göndermek oldu. Başkan vekili olduğu dönemde, eşinin yakın akrabası olan ve İstanbul'da yaşayan Orçun Y'yi Belediyenin basın biriminde işe alan Subaşı, CHP İl yönetimindeki isimlerin ve bazı Meclis üyelerinin eş ve akrabalarını da Belediyeye doldurmuştu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Tüm bunlar yaşanırken aynı bütçeye sahip olan belediyede işçilerin maaşlarını sorun olarak gündeme getirmeyen Subaşı'nın, 31 Mart seçimlerinin ardından 200 işçiyi bütçeyi bahane ederek işten çıkarmaya başlaması, seçimlerden önce söz verilen isimlere kadro açıldığı iddialarını gündeme getirdi.

70 GÜNLÜK YÖNETİME ÇAMUR ATTI

Bilecik Belediyesinde seçimlere 70 gün kala, rüşvet operasyonları nedeniyle görevinden uzaklaştırılan dönemin CHP'li Başkanı Semih Şahin istifa etmiş ve Melek Mızrak Subaşı'nın Başkan Vekilliği görevi düşmüştü. Ardından, Meclis tarafından yapılan seçimlerde bağımsız isim Sadık Kaya Belediye Başkanı seçilmişti.

31 Mart seçimlerine kadar 70 gün boyunca Başkanlık görevini Sadık Kaya yürütmüştü. Yerel seçimleri kazanan CHP'li Subaşı, göreve gelir gelmez, sadece 70 gün görevde kalan Belediye yönetimini, yüzlerce kişinin işe alındığını iddia ederek suçlamaya başladı. Oysa Melek Mızrak Subaşı'nın hem Başkan yardımcılığı hem de Başkan Vekilliği döneminde Belediye, eş, dost ve akrabalarla tıka basa doldurulmuştu.

"KANUNİ ZORUNLULUK" DİYEREK AÇIKLAMA YAPTI

İşten çıkarmalarla ilgili kamuoyunda oluşan rahatsızlık sonrası bir basın açıklaması yayınlayan CHP'li Başkan Melek Mızrak Subaşı, 200 kişinin işten çıkarılmasının kanuni bir zorunluluk olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada, "Gerekli tedbirleri kanun gereği ivedilikle almak zorunda olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz" diyen Subaşı, personel maaşlarının Belediye bütçesinin yüzde 40'ını geçmemesi gerektiğini söyledi. Oysa Subaşı, Başkan Vekiliyken bütçe hesaplamalarını bir kenara bırakmış, aynı bütçeye sahip olan Belediyeye eş, dost ve akraba alımı yapmış, bununla da yetinmemiş Belediyenin yemekli organizasyon işlerini eşinin şirketi olan Subaşı Yemek Sanayiye vermişti.

Etiketler : bilecik belediyesi melek mızrak subaşı işçi işten çıkarma
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