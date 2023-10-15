Bild'den küstahlık

İsrail ordusu, kuşatma altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında sivilleri öldürüyor. Saldırılarda binlerce can kaybı yaşanırken, Türkiye çatışmanın durdurulması için devreye girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birçok ülkenin lideriyle çok yönlü diplomasi yürütürken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mısır'da kritik temaslarda bulundu. Türkiye, devam eden gerilimin bölgedeki başka ülkelere sıçramaması ve taraflar arasında arabuluculuk yapmak için harekete geçerken, Alman Bild gazetesi "Erdoğan, Almanya'da kışkırtıcı vaazlar verdi" dedi. "Filistinli kardeşlerini destekliyor" diye yazdı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Zulümle abad olunmaz" başlıklı cuma hutbesinden rahatsızlığını dile getirdi.

