VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
Otomotiv üretimi 9 ayda 1 milyonu aştı
EXPO 2023 kapılarını açtı
Bild'den küstahlık
İhtiyaç sahibi ailelere ekimde 580 milyon lira ödeme yapıldı
İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 2329'a yükseldi
15 Ekim 2023 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 10:00:00

Bild'den küstahlık

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Alman Bild gazetesi “Erdoğan, Almanya'da kışkırtıcı vaazlar verdi” dedi. “Filistinli kardeşlerini destekliyor” diye yazdı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın “Zulümle abad olunmaz” başlıklı cuma hutbesinden rahatsızlığını dile getirdi.

İsrail ordusu, kuşatma altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında sivilleri öldürüyor. Saldırılarda binlerce can kaybı yaşanırken, Türkiye çatışmanın durdurulması için devreye girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birçok ülkenin lideriyle çok yönlü diplomasi yürütürken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mısır'da kritik temaslarda bulundu. Türkiye, devam eden gerilimin bölgedeki başka ülkelere sıçramaması ve taraflar arasında arabuluculuk yapmak için harekete geçerken, Alman Bild gazetesi "Erdoğan, Almanya'da kışkırtıcı vaazlar verdi" dedi. "Filistinli kardeşlerini destekliyor" diye yazdı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Zulümle abad olunmaz" başlıklı cuma hutbesinden rahatsızlığını dile getirdi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan filistin israil bild
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
Cansu kameralardan kaçtı

Cansu kameralardan kaçtı
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Peri bacaları huzur veriyor

Peri bacaları huzur veriyor
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Z kuşağının halay şarkısı

Z kuşağının halay şarkısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX