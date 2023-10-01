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Bilal Erdoğan'dan İBB'ye tepki: İstanbul'u dert ediyor musun?
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01 Ekim 2023 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 09:45:00

Bilal Erdoğan'dan İBB'ye tepki: İstanbul'u dert ediyor musun?

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Bilal Erdoğan, CHP'li İBB'yi eleştirerek İstanbul'un 4.5 yıldır yönetilmediği söyledi. Bilal Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın 1994'te İBB Başkanı olduğunda Ankara'nın gerçekten ona köstek olmasına rağmen İstanbul'u çöpten, çamurdan, çukurdan kurtardığını anlatarak "İstanbul'a kim belediye başkanı olursa, onu biz 1994'te İstanbul'a belediye başkanı olan Tayyip Erdoğan'la kıyaslayacağız. Çıtayı oraya koyacağız. ‘Verdiğin sözleri tutuyor musun? İstanbul'la yatıp İstanbul'la kalkıyor musun?' diye soracağız.” dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Bahçelievler Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul Buluşmaları"nda konuştu, CHP'li İBB'yi eleştirdi.

İstanbul'un 4.5 yıldır yönetilmediği söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: "İktidar bize engel olduğu için yapamıyoruz. Yoksa neler yaparız'. Bunu niye kullandılar? Sözüm ona cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklardı. Senaryo oydu" dedi. Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'te İBB Başkanı olduğunda Ankara'nın gerçekten ona köstek olmasına rağmen İstanbul'u çöpten, çamurdan, çukurdan kurtardığını anlattı:

BAŞI SIKIŞSA BODRUM'DA TATİLDE

"Ekonomi bu kadar güçlü, İstanbul'un birçok temel sorunu halledilmiş ama İmamoğlu sözlerini yerine getiremiyor. 'Tatil bana yakışıyor' diyor. Ne zaman başı sıkışsa, Bodrum'dan çıkıyor, bilmem nereden çıkıyor. Böyle İstanbul yönetilmez. İstanbul'a sevdası olan, İstanbul'u seven adamın böyle gözü dışarılarda olmaz. Her zaman İstanbul'a kim belediye başkanı olursa, onu biz 1994'te İstanbul'a belediye başkanı olan Tayyip Erdoğan'la kıyaslayacağız. Çıtayı oraya koyacağız. 'Verdiğin sözleri tutuyor musun? İstanbul'la yatıp İstanbul'la kalkıyor musun?' diye soracağız."

Etiketler : bilal erdoğan ibb istanbul
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