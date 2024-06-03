Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 24 Özel'de Kaan Yakuphan'ın sorularını yanıtladı.

DÜNYA ETNOSPOR KONFEDERASYONU'NUN ORTAYA ÇIKIŞI

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun kuruluş hikayesini anlatan Bilal Erdoğan, "Biz 2015 yılında Dünya Etnospor Konfederasyonu'nu kurarken, bu fikir 2014 yılında Kırgızistan'da ilki gerçekleşmiş olan Dünya Göçebe Oyunları'nın akabinde ortaya çıktı." dedi.

"BU DÜNYADAN GÖÇER BİR BİREY OLDUĞUMUZU UNUTMAMALIYIZ"

Erdoğan, "Dünya Göçebe Oyunları yapıldıkça aslında bu dünyadan göçer bir birey olduğumuzu unutmamalıyız ki, bu dünyayı distopyalara mahkum etmeyelim." ifadelerini kullandı.

"BİLİNMEYEN BİR SPOR BRANŞINI TANITMAYI KARARLAŞTIRMIŞTIK"

Yabancı ülkelere Türkiye'de gerçekleştirilen spor faaliyetlerini tanıttıklarını ifade eden Bilal Erdoğan, "Her sene festivalimize bir misafir ülkeyi ağırlayarak onun Türkiye'de bilinmeyen bir spor branşını tanıtmayı kararlaştırmıştık." dedi.

"AZERBAYCAN İLE BERABER ÇALIŞTIK"

İnsanların birbiriyle hareket halinde kalmasını amaç edindiklerini vurgulayan Erdoğan, "Azerbaycan'da bir yayla festivali şenliğinin gerçekleşmesini temin ettik. Onlarla beraber çalıştık. Biz geleneksel sporları tanıtırken çok fazla dijital oyunları bunun bir parçası haline getirmekten hep sakındık. Bizim amacımız insanların sokakta, mahallede buluşması, birbiriyle etkileşim halinde kalması ve hareket etmesidir." ifadelerini kullandı.

"DAYANIŞMA OBASI ALANIMIZDA ETKİNLİĞİMİZ OLACAK"

Gazze'de gerçekleştirilen katliamların batı medeniyetinin çöküşünü hızlandıran bir vaka olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gazze'de devam eden bir vahşet ve soykırım var. Bununla ilgili de yine aynı Dayanışma Obası alanımızda etkinliğimiz olacak. Bir topluluk kendini diğer topluluklardan üstün görüyorsa, yaratılış itibarıyla başka insanlar üzerinde hakları olduğunu düşünüyorsa, o zaman onların canı alındığı zamanda bu elbette ki umurlarında olmuyor. Batı medeniyetinin çöküşünü hızlandıran bir vaka yaşıyoruz." diyerek sözlerine devam etti.

Velinin eğitimcilere saldırı haberleri yerine yapıcı yaklaşımlarını konuşmamız gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bizim eğitimle ilgili Türkiye'deki gündemimizi sınavdan, müfredattan, atamadan çıkarmamız lazım. Velinin eğitime yapıcı katkısını konuşmak yerine bir eğitim gönüllüsüne saldırılmasını konuşuyoruz. Bütün ülkemizin çocukları aynı düzeyde okuduğunu anlama, aynı düzeyde dört işlem kabiliyeti ve aynı düzeyde analitik problem çözebilme kabiliyetine sahip olmalı." dedi.

Meraklıların Etnospor'un aplikasyonunu indirmelerini tavsiye eden Erdoğan, "Etnospor Kültür Festivali'ni merak eden, gelmeyi düşünen bütün vatandaşlarımıza bu Etnospor aplikasyonunu yüklemelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Çocukları oyalamayı değil oynatmayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, "Biz burada oyalanma değil oynama, öğrenme, becerileri geliştirmeye yönelik birçok faaliyeti çocuklarımıza sunacağız. Biz dünya barışına biraz zor yoldan katkı sağlamak istiyoruz." dedi.