Biden'den demokratlara talimat... "Trump davasıyla ilgili konuşmayın"

ABD Başkanı Joe Biden ve üst düzey yardımcıları, Demokratik Ulusal Komite (DNC) ve 2024 başkanlık seçimleri kampanyasıyla ilgilenen ekibine, Donald Trump'ın "devlete ait gizli belgeleri sakladığı" suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili "yorum yapmamaları" yönünde talimat verdi.

Bazı Demokratlar, Trump hakkındaki suçlamalara sessiz kalmasının 2024 başkanlık seçimlerine resmen aday olan Biden'ı, rakibine karşı önemli siyasi bir hamle yapma şansından mahrum bırakacağı görüşünü savunuyor.

Bu nedenle Biden ve ekibinin, seçimlerin yapılacağı gelecek yıl Trump hakkındaki suçlamalarla ilgili gelişmelere göre bu kararı yeniden gözden geçirmeleri ihtimalinin olduğu söyleniyor.

Trump, 13 Haziran'da "gizli belgelerle" ilgili hakkında açılan dava kapsamında Miami'deki bir federal mahkemede hakim karşısına çıkmış, devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamaları reddetmişti.

Başkan Biden ve Beyaz Saray ekibi, Trump'a yöneltilen suçlamalarla ilgili devam eden bir davaya ilişkin yorum yapmayacaklarını açıklamıştı.

Oğlu Hunter Biden'ın Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, vergi suçlarının yanı sıra bir silah alımı sırasında yanlış beyanda bulunmaktan suçlanma ihtimali nedeniyle Başkan Biden'ın devam eden davalarla ilgili özel bir hassasiyet gösterdiği ifade ediliyor.