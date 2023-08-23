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Biden'dan Prigojin'in ölümüne ilişkin "Putin" iması
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23 Ağustos 2023 Çarşamba 23:26:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 23:26:00

Biden'dan Prigojin'in ölümüne ilişkin "Putin" iması

Kaynak: IHA

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ABD Başkanı Joe Biden, Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu özel jetin Rusya'da düşmesinin arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olabileceğini ima ederek, “Rusya'da Putin'in arkasında olmadığı çok fazla olay yok” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu özel jetin Rusya'da düşmesinin arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olabileceğini ima ederek, "Rusya'da Putin'in arkasında olmadığı çok fazla olay yok" dedi.

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu özel jetin Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düşmesinin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama şaşırmadım" dedi. Söz konusu uçağın düşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in parmağı olabileceğini ima eden Biden, "Rusya'da Putin'in arkasında olmadığı çok fazla olay yok. Ancak olayın arka planını bilecek kadar bilgim yok" dedi.

Prigojin'e ait Embraer ERJ-135BJ tipi özel jet Rusya'nın başkenti Moskova'dan St. Petersburg kentine uçtuğu sırada Tver bölgesinde düşmüş, kazada 3'ü pilot toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın yolcu listesinde Prigojin'in de bulunduğu aktarılırken, uçakta olup olmadığı ise henüz doğrulanmadı.

Etiketler : BİDEN WAGNER PRİGOJİN PUTİN
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