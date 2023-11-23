Biden'dan Katar'a Gazze'de geçici ateşkes için teşekkür

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında geçici insani ateşkes sağlanmasındaki rolünden dolayı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye teşekkür etti.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, ABD Başkanı Biden, Katar Emiri Şeyh Temim'i telefonla aradı.

Görüşmede Biden, Gazze'de geçici insani ateşkesin sağlanması için gösterdiği çabadan ve buradaki rolünden dolayı Katar Emirine teşekkür etti.

Katar Emirinin Orta Doğu'da istikrar ve barışın güçlenmesi için olumlu ve etkin rolünün önemine dikkati çeken Biden, Doha'nın İsrail ile Hamas arasında ara buluculuk çabalarını takdirle karşıladığını belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim de ülkesinin, Gazze Şeridi'nde sivillerin himayesi, akan kanın durdurulması ve gerginliğin düşürülmesi için çaba göstermeye devam edeceğini bildirdi.