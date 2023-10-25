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25 Ekim 2023 Çarşamba 23:28:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 23:28:00

Biden'dan, İsrail'in Gazze katliamı yorumu: Masumların öldürüldüğüne eminim

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya Başbakanı Jonathan Albanese ile yaptığı basın açıklamasında, Gazze'deki sivil kayıplarına yönelik "Filistinlilerin kaç kişinin öldürüldüğü konusunda doğruyu söylediğine dair hiçbir fikrim yok. Masumların öldürüldüğüne eminim." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiğinden emin olduğunu ancak Filistinlilerin bu konuda açıkladığı rakamlara güvenmediğini belirtti.

Biden, Avustralya Başbakanı Jonathan Albanese ile yaptığı basın açıklamasında, gazetecilerin İsrail'in kuşatması altındaki Gazze'deki sivil kayıplarla ilgili sorularını cevapladı.

ABD Başkanı, "Filistinlilerin kaç kişinin öldürüldüğü konusunda doğruyu söylediğine dair hiçbir fikrim yok. Masumların öldürüldüğüne eminim." dedi.

Gazze'deki sivil kayıplarla ilgili "Bu, savaş açmanın bedeli." ifadesini kullanan Biden, İsrail'i propagandalara karşı dikkatli olmaya çağırarak, "Filistinlilerin kullandığı bu rakama güvenmiyorum." dedi.

ABD Başkanı Biden ayrıca Hamas'ın "sivillerin arkasına saklandığını", bunun da İsrail'e "ek bir yük getirdiğini" belirtti. Biden, "Ancak bu, savaş yasalarına uygun hareket etme ihtiyacını azaltmaz. Masum sivilleri korumak ne kadar zor olsa da İsrail'in de elinden gelen her şeyi yapması gerekiyor." diye konuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk, 1584'ü kadın ve 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Etiketler : Gazze Sivil Avustralya ABD
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