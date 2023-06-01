VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazeteci Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti
Biden yine yere düştü
Tahıl koridorunda 1900 gemi denetlendi
“Geçici koruma belgesi olanlara serbest dolaşım izni veriliyor” iddiası yalanlandı
Terör örgütünde çözülme sürüyor... 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
Valilik ve Meteoroloji uyardı... Ankara'da fırtına ve sağanak bekleniyor
01 Haziran 2023 Perşembe 23:12:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 23:12:00

Biden yine yere düştü

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, Colorado'da katıldığı Hava Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde dengesini kaybederek yere düştü.

ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha dengesini kaybederek yere düştü. Colorado eyaletinde katıldığı Hava Harp Okulu'nun mezuniyet törenine katılan Biden, diploma alan askeri öğrenciler ile teker teker selamlaşmasının ardından sahneden ayrılırken dengesini kaybederek yere düştü. Dizlerinin üzerine düşen Biden, daha sonra yerden kalkarak, kendisi için hazırlanan sandalyeye geçerek oturdu.

ABD basınında yer alan haberlerde, Biden'ın sahnede bulunan kum torbasına ayağının takıldığı ve bu nedenle düştüğü ifade edildi. Biden'ın olayda yaralanıp yaralanmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Biden, geçtiğimiz yıl Başkanlık uçağı Air Force One'a binerken merdivenlerden ve Delaware'deki evinin yakınında bisikletinin üzerinde düşmüştü. Biden, her iki olayda da zarar görmemişti.

ABD Başkanlığında ikinci dönem için adaylığa hazırlanan Biden'ın yaşadığı son tahlisiz olaydan sonra yaşı ve sağlığı hakkındaki sorular yeniden gündeme geldi.

Etiketler : biden abd colorado
Romantik Kıvanç

Romantik Kıvanç
Çocuklarıyla eğlendiler

Çocuklarıyla eğlendiler
Sevgilisinin hasretine dayanamadı

Sevgilisinin hasretine dayanamadı
Her hafta 1 şarkı

Her hafta 1 şarkı
Şefler buluştu

Şefler buluştu
"Herkesi yakacağım"

"Herkesi yakacağım"
Sevgi seliyle karşılaştı

Sevgi seliyle karşılaştı
Favori yemeği kuru fasulye

Favori yemeği kuru fasulye
"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"

"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX