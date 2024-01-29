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29 Ocak 2024 Pazartesi 22:33:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 22:33:00

Biden, Ulusal Güvenlik Konseyi ile Ürdün'deki saldırıyı görüştü

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün-Suriye sınırında bulunan bir Amerikan üssüne düzenlenen ve 3 ABD askerinin öldüğü saldırının ardından "seçenekleri görüşmek" üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'ni (NSC) topladı.

Biden, sabah saatlerinde Beyaz Saray'da NSC üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ürdün-Suriye sınırında bulunan "Kule 22" adlı Amerikan üssüne düzenlenen ve 3 Amerikan askerinin öldüğü saldırıya ilişkin gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Görüşmeye, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'in yanı sıra diğer yetkililer ve NSC Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk katıldı.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, Biden'a tüm seçenekleri sunduklarını ve ABD Başkanı'nın saldırıya ne şekilde karşılık vereceklerine ilişkin kararı vereceğini bildirdi.

ABD GÜÇLERİNE YÖNELİK İHA İLE DÜZENLENEN SALDIRI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Joe Biden, "Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." dedi.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri halen toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 34 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Etiketler : joe biden askeri saldırı ulusal güvenlik konseyi
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