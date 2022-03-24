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24 Mart 2022 Perşembe 22:35:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 22:35:00

Biden: Rusya G20'den çıkarılmalı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından açıklama yaptı. Biden, Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğine inandığını ve Ukrayna'nın G20 toplantılarına katılabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Brüksel'de katıldığı NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

500 kişi hakkında yaptırım kararı alındığını söyleyen Biden, Rusya savunma üyeleri ve Duma'nın yaptırım listesine eklendiğinin altını çizdi.

Biden, "Yaptırımlar sadece Rusya'yı değil bizim ülkemiz ve Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere pek çok ülkeyi etkiliyor." ifadelerini kullandı.

"RUSYA G20'DEN ÇIKARILMALI"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğine inandığını ve Ukrayna'nın G20 toplantılarına katılabileceğini söyledi.

"NATO hiçbir zaman şu an ki kadar birlik ve bareberlik içinde olmadı." diyen Biden, NATO'nun 100 bin askerin dışında 4 yeni muhabere gücü konuşlandırdığına işaret etti.

"Rusya kimyasal silah kullanırsa karşılık veririz"

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını söyledi.

ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Biden Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Çin Devlet Başkanı'na Rusya'yı desteklemesinin maliyetini anlattım. ile samimi görüşme gerçekleştirdik. Ona Rusya'ya yardım etmesinin sonuçları olacağını açıkça söyledim. Onu tehdit etmedim ama Amerikan firmalarının Rusya'dan ayrıldığını hatırlattım. Umut ediyorum bu işe dahil angaje olmaz. Çin'in ekonomik geleceğinin Rusya'dan daha çok Batıya bağlı olduğunu anladığını düşünüyorum."

Biden ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Çin ile görüşeceğini açıkladı.

Etiketler : NATO ABD Biden RUSYA
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