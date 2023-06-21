Biden: Putin nükleer silah kullanabilir

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in taktiksel nükleer silah kullanma tehdidinin gerçek olduğunu savundu.

Biden, pazartesi günü Kaliforniya eyaletinde katıldığı bir bağış etkinliğinde yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık iki yıl önce buraya gelip Colorado Nehri'nin kurumasından endişelendiğini söylediğimde herkes bana deliymişim gibi bakmıştı. Putin'in taktiksel nükleer silah kullanacağından endişelendiğimi söylediğimde de aynı bakışları görüyorum. Ama bu gerçek bir risk.

Putin, geçen hafta Belarus'a taktiksel nükleer silahların ilk sevkiyatının tamamlandığını duyurmuştu.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla Putin, nükleer silahların konuşlandırılması için 25 Mart'ta anlaşma imzalanmıştı. İlk sevkiyatta bu kapsamda gerçekleştirildi.

Biden yönetimiyse Kremlin'i Belarus'a zorla nükleer silah konuşlandırmakla suçlamıştı. Rusya ise bunu reddederek, ABD'nin yıllarca Avrupa'ya nükleer silah tedarik ettiğine dikkat çekmişti.