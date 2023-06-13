Biden ile Stoltenberg görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Dün diş tedavisi nedeniyle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile olan görüşmesini erteleyen ABD Başkanı Joe Biden, bugün Stoltenberg ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki son gelişmeler, Ukrayna'ya destek ve gelecek ay Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi ele alındı.

Stoltenberg yaptığı açıklamada, Biden'a görüşmede Ukrayna'ya verdiği destekte dahil olmak üzere liderliği ve ABD taahhütleri için teşekkür ettiğini belirterek, "Vilnius'ta Ukrayna'ya desteğimizi artıracağız. Yeni bir savunma yatırım taahhüdü ile caydırıcılık ve savunmamızı daha da güçlendireceğiz" dedi.

Stoltenberg, Biden ile yapacağı görüşme öncesi ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.