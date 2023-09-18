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18 Eylül 2023 Pazartesi 07:13:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 07:13:00

Bıçaklı kavgada 18 yaşındaki genç öldü

Kaynak: AA

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan genç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, B.A. (33) ile Baran Çatalbaşoğlu (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A, bıçakla Çatalbaşoğlu'nu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Darp sonucu yaralanan B.A. ise İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buradan Ege Üniversitesi Hastanesine sevk ediler B.A, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Etiketler : izmir kavgası karşıyaka olayı sağlık müdahalesi
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