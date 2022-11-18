Beyoğlu'ndaki terör saldırısının şüphelisi Hassan güvenlik kamerasınca görüntülendi

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın ile İstanbul'a gelen ve 4 ay birlikte kalan Bilal Hassan'ın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Saldırı günü terörist Albashır'ı Taksim Meydanı'na bıraktıktan sonra hafif ticari araçla buradan ayrılan şüpheli Hassan'ın araçtan indikten sonra kaldırımda yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Patlama sonrası Ammar Jarkas tarafından Edirne'ye kaçırılan terörist Hassan burada izini kaybettirmiş, zanlıyı Edirne'de karşılayan Hüseyin Güneş ise tutuklanmıştı.