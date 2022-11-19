Beyoğlu'ndaki terör saldırısında patlayıcının "olta kurşunu"yla güçlendirildiği belirlendi
Kaynak: AA
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında, patlayıcının çivi, demir parçaları ve olta kurşunuyla güçlendirildiği tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçaları üzerindeki incelemesi de devam ediyor.
Yapılan tespitlerde TNT cinsi patlayıcının güçlenmesi için içine çivi, demir parçaları ve olta kurşunu konulduğu belirlenirken delillerde TNT ve nitro selüloz kalıntıları ortaya çıktı.
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