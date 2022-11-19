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19 Kasım 2022 Cumartesi 10:48:00 - Güncelleme:19 Kasım 2022 Cumartesi 10:48:00

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında bombacı teröristin planı adım adım deşifre edildi

Kaynak: AA

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Emniyet güçleri, 13 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin yaptıkları çalışmalarda, terörist Ahlam Albashır'ın Türkiye'ye girdiği 27 Temmuz'dan itibaren yaptıklarını adım adım ortaya koydu.

Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin çalışmalarını sürdüren emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın, terör örgütünden aldığı talimat üzerine Türkiye'ye gelişini, saldırıya ilişkin keşiflerini ve patlama günü yaptıklarını adım adım deşifre etti.

Suriye'nin Halep şehrinde 1999 yılında doğan terörist Ahlam Albashır, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan YPG üst düzey sorumlularınca verilen talimat üzerine, İdlib'e giderek Bilal Hassan ile kaçakçılar aracılığıyla sınırdan geçip 27 Temmuz'da Türkiye'ye giriş yaptı.

Aldıkları örgütsel talimat üzerine Esenler'de tekstil atölyesi işleten Ferhat Habeş ile Fatma Berkel'in ikametlerine giderek yerleşen Albashır ve Hassan bu evde belli bir süre kaldı.

Daha sonra bu kişilerin işlettiği tekstil atölyesine taşınan Albashır ve Hassan bir süre de burada barındı.

Tekstil atölyesinde çalışan Bilal Hassan, Ahmet Haj Hasan ile iletişim kurarken, Ahlam Albashır ise Ahmet Haj Hasan'ın gayri resmi eşi Rama Eltaha ile irtibat kurdu.

Terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan, atölyede kaldıkları sürede Rama Eltaha'nın oğlu Ahmet Elşeybun ile irtibata geçti.

İLK KEŞİF 22 EKİM'DE YAPILDI

Ahlam Albashır, örgütsel talimat üzerine patlamanın meydana geldiği Taksim'de 22 Ekim saat 18.08 sıralarında ilk keşif çalışmasına Ahmet Elşeybun ve onun aracılığıyla ulaştığı korsan taksicilik yapan Yasir Al Korali vasıtasıyla gitti.

Albashır, ilk keşifte tam bombayı patlattığı yerde cep telefonuyla görüntü de aldı.

Belirli bir süre sonra korsan taksicilik yapan Yasir Al Korali'ye bizzat ulaşarak iletişim kuran terörist Albashır, Taksim bölgesinde 4 Kasım saat 17.30 sıralarında ikinci kez keşif yaptı.

Yasir Al Korali, bu keşif sürecinde terörist Albashır'ı bekleyip tekrar tekstil atölyesine bıraktı.

Terörist Albashir, son keşfini ise 8 Kasım'da gerçekleştirdi.

Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan 12 Kasım'da Taksim'e tekrar gitmeye karar verdi. Yasir Al Korali ile irtibat kuran Albashır ve Hassan, daha sonra vazgeçip, gidişlerini 13 Kasım'a erteledi.

Bu görüşme, Yasir Al Korali ile Ahlam Albashır'ın mesaj yazışmalarında tespit edildi.

PATLAMA GÜNÜ

Bilal Hassan ve Ahlam Albashır 13 Kasım'da planlı faaliyetleri dahilinde tekstil atölyesinde bulunan ve patlamaya neden olan düzeneği çanta içerisine yerleştirerek Yasir Al Korali'nin kullandığı 34 MG 5910 plakalı araç ile Taksim'e doğru yola çıktı.

Taksim'e ulaştıklarında terörist Albashır, bomba düzeneğinin bulunduğu çanta ve elindeki poşetlerle araçtan inerek saat 15.17'de İstiklal Caddesi'ne girdi.

Bilal Hassan, Ahlam Albashır'ı Taksim Meydanı'na bıraktıktan sonra Yasir Al Korali'nin kullandığı araçla Esenler'deki tekstil atölyesine geri döndü.

Albashır ise 15.29'da İstiklal Caddesi'ndeki bir kafenin önüne geldi, saat 15.30'da bir mağazanın önünde yer alan ve patlamanın gerçekleştiği noktadaki banka, çantası ve elindeki poşetle oturdu.

Bankta yaklaşık 41 dakika oturan Albashır, "Hacı" kod isimli örgüt sorumlusunun telefonla talimat vermesiyle saat 16.11'de sırt çantasını bankta bırakarak, Taksim Meydanı istikametine yürüdü.

Albashır, patlamanın gerçekleştiği saat 16.14'ten sonra ise koşmaya başladı.

Terörist Albashır'ın daha sonra ulaştığı Taksim Meydanı'nda saat 16.17 sıralarında bir otelin önünde yürüdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Albashır, saldırının ardından taksiyle olay yerinden ayrılarak Esenler'e gitti.

Esenler'de şüpheli Ahmed Jarkas, Çinçindere Caddesi'nde saat 16.54'te bir otomobili park ederek Albashır'ı beklemeye başladı. Terörist Albashır 17.30 civarında Taksim Meydanı'dan binerek Esenler'e geldiği taksiden indi.

Bir süre caddedeki kaldırımda yürüyen Albashır, 17.37'de Jarkas ile park edilmiş araba önünde buluştu.

Jarkas, daha sonra arabaya binen terörist Albashır'ı Küçükçekmece'deki eve götürdü.

14 KASIM'DA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, patlamanın ardından 1200 ayrı güvenlik kamerasını inceledi. 14 Kasım'da 21 adrese operasyon düzenleyen polis, 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu şahısların sorgulamalarında bombayı koyan kişinin Küçükçekmece'deki bir adrese gittiğinin tespit edilmesi üzerine söz konusu adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır gözaltına alındı.

TERÖRİST ALBASHIR'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 17 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, terör saldırısına ilişkin toplam 51 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 49'u 17 Kasım'da emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Terör saldırısının gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen ve Suriye Azez'de emniyet güçlerince gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen "Hüsam" kod adlı terör örgütü mensubunun emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Görevlendirilen 29 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'si, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliklerince sorgulanan, aralarında terörist Albashır'ın da bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Etiketler : beyoğlu terör saldırı terörist
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