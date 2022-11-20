Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin tutuklanan teröristin yazışmalarına ulaşıldı

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20 Kasım 2022 Pazar 16:34:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 16:34:00

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin tutuklanan bir teröristin WhatsApp yazışmalarına ulaşıldı

Kaynak: AA

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin tutuklanan Ammar J'nin, patlamanın öncesi ve sonrasında yaptığı WhatsApp yazışmalarına ulaşıldı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır'ı patlamadan sonra gittiği Esenler'den alıp Küçükçekmece'ye götüren Ahmed J'nin ağabeyi olan ve firari şüpheli Bilal H'yi patlamanın ardından Edirne'ye kaçırdığı tespit edilen Ammar J'nin kullandığı cep telefonu detaylı olarak incelendi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ammar J'nin patlama sonrasında kız kardeşine, Ahlam Albashır'ı kastederek, "Geldiği elbiselerini çıkarsın atsın, onları bir poşete koy." şeklinde WhatsApp üzerinden mesaj attığı anlaşıldı.

Ammar J'nin ayrıca Halil M. adlı bir kişiye, Albashır'ın kaçarken çekilmiş fotoğrafını göndererek "Bu o" dediği, Halil M'nin ise "Beni haberdar et" şeklinde yanıt verdiği tespit edildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefonunda ele geçirilen konuşmaların Ammar J'nin patlamadan önceden haberdar olduğuna ve teröriste yardım ettiğine delil olarak değerlendirildiği öğrenildi.

Etiketler : istiklal caddesi bomba saldırı patlama
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