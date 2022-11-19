Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 5'i Bulgaristan'da 13 zanlı daha yakalandı
Kaynak: AA
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleşen terör saldırısının şüphelisi 5'i Bulgaristan'da olmak üzere 7 zanlı yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Bulgaristan ulusal haber ajansı BTA'ya yaptığı açıklamada, Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan verimli iş birliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Mileva, şüphelilerin şimdilik 72 saat gözaltında kalacaklarını, ancak savcılığın şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini aktardı.
Bulgar basınına göre şüpheliler, bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan'a giriş yaptı.
Yakalanan şüpheliler arasında, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan'ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdulrami'nin de yer aldığı kaydedildi.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren şahıslara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen, T.A, S.G, M.E.Y, M.E.A, H.A, H.A, S.C. ve H.A. olmak üzere 8 şüpheli daha yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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