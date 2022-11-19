VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Herson'daki 84 Ahıska Türkü, Türkiye'ye getirilmek üzere Gürcistan'a giriş yaptı
Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Artvin'deki Karagöl, ziyaretçilerini sonbahar renklerinin suya yansıdığı görüntülerle karşılıyor
TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denemesi yaptığını doğruladı
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail 7 yılda 9 bin 300'den fazla çocuğu gözaltına aldı
Bozcaada ve Gökçeada'da fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Azerbaycan'a gidecek
FIFA Başkanı Infantino, Batı'yı ikiyüzlülükle suçladı
Türkiye limanlarına 10 ayda 907 kruvaziyer gemisi yanaştı
Türkiye, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini kınadı
Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi
Başkan Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacminin bu yıl 30 milyar doları geçmesi bekleniyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Doha'da "Türkiye-Katar Ulus Markalama" paneli
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 5'i Bulgaristan'da 13 zanlı daha yakalandı
BM Gıda ve Tarım Örgütü: Su kıtlığı, Orta Doğu'da gıda güvenliğini tehdit ediyor
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında patlayıcının "olta kurşunu"yla güçlendirildiği belirlendi
Motosiklet tutkunu köpek yollarda
İnternette Troya Müzesi merakı:9 milyon kişi arattı
İran'ın Türkiye sınırında 4 büyüklüğünde deprem
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 2 zanlı daha yakalandı
19 Kasım 2022 Cumartesi 13:01:00 - Güncelleme:19 Kasım 2022 Cumartesi 14:16:00

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 5'i Bulgaristan'da 13 zanlı daha yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleşen terör saldırısının şüphelisi 5'i Bulgaristan'da olmak üzere 7 zanlı yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Bulgaristan ulusal haber ajansı BTA'ya yaptığı açıklamada, Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan verimli iş birliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Mileva, şüphelilerin şimdilik 72 saat gözaltında kalacaklarını, ancak savcılığın şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini aktardı.

Bulgar basınına göre şüpheliler, bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan'a giriş yaptı.

Yakalanan şüpheliler arasında, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan'ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdulrami'nin de yer aldığı kaydedildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren şahıslara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen, T.A, S.G, M.E.Y, M.E.A, H.A, H.A, S.C. ve H.A. olmak üzere 8 şüpheli daha yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler : beyoğlu terör terörist
‘Gülben'li açılış

‘Gülben'li açılış
40 günlük evlilikte kriz!

40 günlük evlilikte kriz!
Aşıkları Roma'da Bastık!

Aşıkları Roma'da Bastık!
Tolgahan DiCaprio

Tolgahan DiCaprio
Sahte düğün güldürecek

Sahte düğün güldürecek
2 milyonluk anlaşma

2 milyonluk anlaşma
Setlere ‘O Kız' dönüşü

Setlere ‘O Kız' dönüşü
İtalya'da çok güzel hareketler

İtalya'da çok güzel hareketler
Annesini ablası sandılar

Annesini ablası sandılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX