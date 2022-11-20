20 Kasım 2022 Pazar 17:46:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 17:46:00
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
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