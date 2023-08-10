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10 Ağustos 2023 Perşembe 17:53:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 17:53:00

Beyoğlu'nda kalabalık arasında maske takıp dolar dağıtan 13 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Beyoğlu'nda yüzlerine maske takarak kalabalık içinde dolar fırlatıp bu anları kamerayla çeken 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında bazı kişiler tarafından Taksim bölgesinde kalabalık arasında dolar fırlatıldığı anlara ait görüntülerin yayılması üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirenlerin sosyal medya platformunda paylaşımlar yapan bir grup olduğu ve "internet üzerinden kazandığımız paraları muhtaçlara dağıtıyoruz." notuyla söz konusu görüntüleri paylaştıkları tespit etti.

Bu kişilerin kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 13 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada üzerinde "geçersiz" ibaresi olan çok sayıda dolar, maske ve çeşitli kıyafetler ele geçirildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken diğer 12 kişi ise adliyeye gönderildi.

Etiketler : beyoğlu maske dolar gözaltı
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