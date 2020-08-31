Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

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31 Ağustos 2020 Pazartesi 07:31:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 07:31:00

Beyoğlu'nda iş yerine ve lüks bir araca silahlı saldırı

Kaynak: IHA

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Okmeydanı'nda restoranda oturan bir grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken mermiler restorana ve lüks bir otomobile isabet etti.

Olay gece saatlerinde, Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile husumetli olduğu iş yerine gelen üç kişi, iş yeri sahibi ile içerde tartışmaya başladı.

Çıkan tartışma sonucu şahıslar dışarı çıkarak sağa sola rasgele ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu kurşunlar iş yerine ve iş yeri sahibininlüks aracına isabet etti. Saldırgan şahıslar ise geldikleri araç ile hızlı bir şekilde olay yerinden kaçtı. Restoran çalışmaları durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve kayıplara karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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