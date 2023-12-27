VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
FETÖ'den aranan ihraç kurmay binbaşı Kocaeli'de yakalandı
İran ve Rusya ticarette dolar yerine ulusal para kullanma konusunda anlaştı
İsrailli Yahudi yerleşimciler, Filistinli ailenin çadırına dronla kezzap döktü
ABD'den Irak ve Suriye'de operasyon sinyali: "Gerekli adımları atmaya hazır"
Eski Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, tekrar gözaltına alındı
Kassam Tugayları İsrail askerlerini gafil avladı! RPO-A roketiyle vurdular
27 Aralık 2023 Çarşamba 23:09:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 23:09:00

Beyoğlu'nda helikopter destekli "düzensiz göçmen" denetimi

Kaynak: AA

ABONE OL

Beyoğlu'nda çok sayıda polisin katılımıyla helikopter destekli "düzensiz göçmen" denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, çok sayıda farklı şubelerdeki görevli polis ekiplerinin de katılımıyla İstiklal Caddesi ve Taksim Meydan'da uygulama gerçekleştirildi.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan denetimlerde, şüpheli görülen kişilerin üst araması yapıldı ve pasaportları incelendi.

Polisler ve Göç Başkanlığı görevlilerinden oluşan birimler, şüphelilerin kimlik bilgilerine "Mobil Göç Aracı"ndan kontrol etti.

Etiketler : göçmen denetimi beyoğlu istanbul
Pop müziğin yoncaları

Pop müziğin yoncaları
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden
Prag'da masalsı düğün

Prag'da masalsı düğün

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX