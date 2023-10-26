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26 Ekim 2023 Perşembe 07:40:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 07:40:00

Beyoğlu'nda büyük yangın: Tarihi han alevler içinde kaldı

Kaynak: IHA

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Beyoğlu'ndaki 5 katlı tarihi Gueive Han'ın giriş katında saat 04.00 sıralarında çıkan büyük yangında, handa mahsur kalan bir kişi itfaye ekiplerince kurtarıldı.

Beyoğlu'nda 5 katlı tarihi Gueive Han'ın giriş katı henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Nalbur dükkanı olarak işletilen giriş katı, alev alev yanarken üst katlarda mahsur kalan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Tarihi handa hasar meydana geldi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı tarihi Gueive Han'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nalbur dükkanı olarak işletilen giriş katta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN ÜST KATLARA SIÇRADI

İtfaiye ekipleri alev alev yanan hana kısa sürede müdahale ederken yangın üst katlara sıçradı. Üst katlarda mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla kurtarıldı.

TARİHİ HANDA HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın kısa sürede söndürülürken tarihi handa ve girişinde bulunan nalbur dükkanında hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri binada uzun süre soğutma çalışmaları yaptı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Etiketler : gueive han yangın kurtarma beyoğlu
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