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27 Şubat 2024 Salı 17:51:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 17:51:00

Beyoğlu'nda 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

Kaynak: AA

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İstanbul Beyoğlu'nda hakkında 29 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 18 ayrı dosyadan 29 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü S.T'yi, Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir adreste yakaladı.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.

Etiketler : firari hükümlü Beyoğlu yakalama
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