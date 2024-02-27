Beyoğlu'nda 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
Kaynak: AA
İstanbul Beyoğlu'nda hakkında 29 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan 18 ayrı dosyadan 29 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü S.T'yi, Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir adreste yakaladı.
Emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.
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