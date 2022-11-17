Terör saldırısında 17 kişi tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi
Kaynak: AA
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 49 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli 29 Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı.
İfade işlemlerinin ardından savcılık, 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'sini ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.
Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.
- Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşı Demerdzhiev ile görüştü
- Türkiye'den Gazze'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
- Türkiye'den Sudan polisine toplumsal olaylara müdahale eğitimi
- Terör saldırısında 17 kişi tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi
- Mardin'de terör örgütü DEAŞ propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
- TBMM Başkanı Şentop'tan Türkmenistan ziyareti