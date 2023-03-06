Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin dava 9 Mayıs'ta başlayacak

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı ve birçok iş yerinin hasara uğradığı Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianame üzerindeki incelemelerini tamamladı.

İddianameyi kabul eden mahkeme, hazırladığı tensip zaptında, ilk duruşmanın 9-10-11 Mayıs'ta yapılmasını kararlaştırdı.

Bu kapsamda taraflara duruşma gününü bildirir davetiye gönderilmesine hükmedildi.

İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında terör örgütü YPG/PYD'nin özel istihbarat elemanı olan şüpheliler Ahlam Albashır ve Bilal el-Hacmaus'un örgüt tarafından özel eğitime tabi tutulup talimatlandırılarak patlayıcı malzeme eşliğinde Türkiye'ye gönderildiklerinin tespit edildiği belirtilmişti.

Şüphelilerin, örgütün kurduğu ağ vasıtasıyla illegal yollardan İstanbul'a intikal edip örgüte ait evlere yerleştirildiği aktarılan iddianamede, bu kişilerin gelen talimatla söz konusu eylemi gerçekleştirdiklerinin belirlendiği aktarılmıştı.

İddianamede, şüpheli Bilal el-Hacmaus'un Edirne'den yurt dışına firar ettiği ve hakkında yakalama emri düzenlenerek kırmızı bülten talebinde bulunulduğuna vurgu yapılarak, Terörle Mücadele Daire Başkanlığının yaptığı araştırma ile bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren örgütün sözde yönetim kadrosundaki Cemil Bayık, Hülya Oran, Sabri Ok, Saliha Bişkin, Velid Halil, Layika Gültekin, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin ile Khalil Manja Hussein (Halil Menci) hakkında yakalama emri düzenlendiği kaydedilmişti.

ALBASHIR HAKKINDA 7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 1949 YILDAN 3 BİN 9 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ



İddianamede, 36 şüphelinin "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Tasarlayarak, bombalama suretiyle çocuğa karşı adam öldürme", "Tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürme", "Tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs etme", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "Göçmen kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

Müşteki olarak 123 kişinin yer aldığı iddianamede, şüphelilerden Ahlam Albashır'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme" ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 1930 yıldan 2 bin 970 yıla kadar ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan da 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapsi istenmişti.

MENCİ MİT'İN NOKTA OPERASYONUYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), saldırıda kilit rol oynayan Halil Menci'nin, terör örgütü PYD/YPG işgalindeki Kamışlı'da bulunduğunu tespit etmesi üzerine harekete geçmişti.

Örgüt tarafından korunduğu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğu belirlenerek MİT'in özel operasyon ekibince takibe alınan Menci, 22 Şubat'ta Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirilmişti.