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10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:50:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:50:00

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: "Hayvan sevgisinden bahsedenler, Adalar'daki atlar konusunda sınıfta kaldı"

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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 24 TV'de yayımlanan Arafta Sorular programında Esra Elönü'nün konuğu oldu. Adalar'daki atlar ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Yıldız, "Bugüne kadar hayvan sevgisini ve hayvan haklarını her fırsatta dillendiren ve haykıranlar, hatta bundan dolayı bizi itham etmek isteyenler bu konuda sınıfta kalmışlardır. Ayıp etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Adalar'dan alınan atların akıbetiyle ilgili olarak, "Bugüne kadar hayvan sevgisini ve hayvan haklarını her fırsatta dillendiren ve haykıranlar, hatta bundan dolayı bizi itham etmek isteyenler bu konuda sınıfta kalmışlardır. Ayıp etmişlerdir." dedi.

24 TV'de yayımlanan Arafta Sorular programında Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Yıldız, Adalar'daki atlardan İBB'nin "Bize engel oluyorlar" yalanına ve 2024 seçimlerine dek pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu.

ADALAR'DAKİ ATLAR

Esra Elönü'nün "Adalar'daki atlara ne oldu?" sorusuna yanıt veren Haydar Ali Yıldız, şunları kaydetti:

"At Türk'ün kanadıdır. Bizim medeniyetimizde atın vazifesi, insanı anlatmak, tamamlamak için vardır. Atlar konusu politik bir mesele değildir. Buradaki meseleye kim olursa olsun politik bir sorgulama ile yaklaşıyorsa, bu doğru değildir. Buradaki meseleye, bir canlının hakkı açısından, insani ve vicdani bir bakış açısı lazım."

"Bizim bütün zaferlerimizde atlar kahramandır. Malazgirt'te de, Kudüs'ün fethinde de İstanbul'un fethinde de atlar hep ön plandadır. Bir askere dahi asaleti veren atlardır. Necip Fazıl'ın 'Ata Senfoni' isimli kitabı vardır, atlara adadığı. Şu ifadeyi kullanır, 'Ata binilmez, ata yükselinir' der."

"Bugüne kadar hayvan sevgisini ve hayvan haklarını her fırsatta dillendiren ve haykıranlar, hatta bundan dolayı bizi itham etmek isteyenler, bu konuda sınıfta kalmışlardır. Ayıp etmişlerdir."

"128 MİLYAR DOLAR SORUSUNA CUMHURBAŞKANIMIZ YANIT VERDİ, BAŞKA YERDEYSE CHP İSPAT ETSİN"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, bahsedilen paranın nerede olduğunu söyledi. CHP sorunun cevabını kendisi versin. 128 milyar dolar başka bir yerdeyse eğer sen ispat et. Nerede?"

Esra Elönü: "AK Parti yalan söylemediği için, sosyal medyada hangi bedelleri ödüyor?"

Haydar Ali Yıldız: "Yaptığınız her şey ne kadar görünüyorsa kıymetli ve var kabul ediliyor."

"2024 SEÇİMLERİNİ MUTLAKA KAZANACAĞIZ"

2024 yerel seçimleri için de açıklamalarda bulunan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"2019 seçimleri milletin takdiriydi. Millet her zaman haklıdır. İstanbul seçimlerinde ders alınacak birçok husus vardı. Seçimin tekrarlanması konusu da hala soru işareti olarak giderilemedi. Acaba sorusuna net cevap verilemedi. Seçim kampanyası her açıdan bir bütündür. Tekrarlanan seçimde biz o bütünlüğü sağlayamadık. Bunun dışında performans da oldukça önemli. Üçüncü olarak karar alma mekanizmalarının teşkilata yansıması yeterince moralize edemedi teşkilatı. Bizim tüm kollarımız her seçimi kazanmak için eşinden, dostundan ciddi fedakârlıklar eder."

"Artık 2024'e odaklanmalıyız. 2024'ü kazanmak için önce 2023'te milletimizin çok ciddi bir desteğini kazanmamız lazım. 2024 seçimlerini mutlaka kazanacağız."

İBB'NİN "BİZE ENGEL OLUNUYOR" YALANI

Esra Elönü: "İBB'den gelen 'Ben işimi yapacağım ama bana engel oluyorlar' sitemi var. Neden engel oluyorsunuz?"

"Beceriksizlerin en büyük mazereti şikâyettir. Bunu bir kişiye indirgeyerek söylemiyorum. Somut hiçbir şey olmadan beceriksizliği, başarısızlığı ve çözüm üretememeyi başkalarına yıkmanın en pratik ve kurnazca olanı bu."

İŞGALCİ İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRILARI

"Ayasofya şu anda Mescid-i Aksa için bir niyazda bulunuyor ve kendisi gibi bir gün özgürlüğüne kavuşması için dua ediyordur. Mescid-i Aksa hepimizin ortak davasıdır. Ümmetin namusu, iffeti, şerefi ve bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs vicdanımızın sesidir."

ANNELER GÜNÜ İÇİN ŞİİR OKUDU

Haydar Ali Yıldız, programında devamında Anneler Günü için bir şiir okudu.

Etiketler : Haydar Ali Yıldız ADALARDAKİ ATLAR BEYOĞLU BELEDİYESİ
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