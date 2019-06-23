Beyoğlu 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu!

  • Bist 100
    94.022
  • Dolar
    5,8224
  • Euro
    6,6297
  • Altın
    261,8990
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Zeytinburnu 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu! Zeytinburnu 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu!
Tuzla 23 Haziran seçim sonuçları! Tuzla Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Tuzla 23 Haziran seçim sonuçları! Tuzla Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Bolton İsrail'de: İran asla nükleer silah sahibi olamayacak Bolton İsrail'de: İran asla nükleer silah sahibi olamayacak
23 Haziran seçim sonucu Şişli son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı nasıl? 23 Haziran seçim sonucu Şişli son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı nasıl?
Şile 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Şile 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
23 Haziran Sultangazi seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika! 23 Haziran Sultangazi seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika!
Sular çekildi ova pamukla buluştu Sular çekildi ova pamukla buluştu
Sultanbeyli 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Sultanbeyli 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Silivri 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu! Silivri 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu!
Acun Ilıcalı'nın RTÜK'e verdiği cezayı duyunca bu hayattan beklentilerinizi sorgulayacaksınız Acun Ilıcalı'nın RTÜK'e verdiği cezayı duyunca bu hayattan beklentilerinizi sorgulayacaksınız
Sarıyer seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Sarıyer seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Sandık başında skandal!.... CHP'liler başörtülü kadına böyle saldırdı Sandık başında skandal!.... CHP'liler başörtülü kadına böyle saldırdı
Sancaktepe 23 Haziran seçim sonuçları! Sancaktepe Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Sancaktepe 23 Haziran seçim sonuçları! Sancaktepe Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
23 Haziran Küçükçekmece seçim sonucu! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları! 23 Haziran Küçükçekmece seçim sonucu! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları!
23 Haziran Kartal seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika! 23 Haziran Kartal seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika!
Oy kullanmaya giden kadına skandal hakaret: Sen de başörtünü çıkar Oy kullanmaya giden kadına skandal hakaret: Sen de başörtünü çıkar
Meryem Uzerli'nin fotoğrafları cinayet kurbanı oldu Meryem Uzerli'nin fotoğrafları cinayet kurbanı oldu
Türkiye'nin kültür mirasını 'yemek beklerken' öğrenecekler Türkiye'nin kültür mirasını 'yemek beklerken' öğrenecekler
Kağıthane 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Kağıthane 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Kadıköy 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Kadıköy 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Kosova'da "Sanatla Uyanmak Festivali" Kosova'da "Sanatla Uyanmak Festivali"
Acun Ilıcalı: Ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum Acun Ilıcalı: Ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum
Güngören seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? Güngören seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı?
Senforock Orkestrası Eskişehirlileri coşturdu Senforock Orkestrası Eskişehirlileri coşturdu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Haziran 2019 14:15 | Pazar

Beyoğlu 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu!

Beyoğlu 23 Haziran son dakika oy oranları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu tüm İstanbullu seçmenler tarafından heyecanla araştırılıyor. 31 Mart'ın ardından tekrar edilen seçim için heyecan dorukta. Bugün milyonlarca vatandaş görevlerini yerine getirmek için sandık başına gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasağını kaldırması ve oy sayımının başlamasının hemen ardından açıklanacak olan son dakika gelişmelerini haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz. Beyoğlu 23 Haziran son dakika oy oranları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu hakkında tüm detaylar sizlerle...

Beyoğlu 23 Haziran son dakika oy oranları araştırması yoğun bir şekilde yapılıyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırması ile birlikte açılan sandık oranları ve oy oranlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldıkları oy oranları abean takip ediliyor. Beyoğlu 23 Haziran son dakika oy oranları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu hakkında tüm detaylar sizlerle... 

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

PENDİK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BEYOĞLU SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Beyoğlu 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

BEYOĞLU  23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI 
Beyoğlu 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Beyoğlu oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. 

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?
23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?
Beyoğlu Belediye Başkanı AK Parti adayı Haydar Ali Yıldız oldu.  Beyoğlu belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Beyoğlu yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi Mehmet Yıldız

Bağımsız Türkiye Partisi Cem Kayalı

Vatan Partisi İzzettin Özgibar

Büyük Birlik Partisi Ali Rıza Biberoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Alper Taş

Adalet Ve Kalkınma Partisi Haydar Ali Yıldız

Demokrat Parti Mahmut Aşçı

Demokratik Sol Parti Hüseyin Özhan

Bağımsız Gürsel Durmaz

BEYOĞLU NÜFUSU KAÇTIR?
Beyoğlu nüfusu 2018 yılına göre 230.526. Bu nüfus, 118.273 erkek ve 112.253 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %51,31 erkek, %48,69 kadındır.

BEYOĞLU HAKKINDA
Tarihi yarımadanın ve Haliç’in karşısındaki bu kozmopolit İstanbul ilçesi, şehrin de kalbinin attığı yer. Günümüzde bir kültür, sanat, eğitim, alışveriş ve eğlence merkezi olan bu tarihsel ve turistik açıdan çok zengin ilçe, 1926 yılından bu yana ilçe statüsüne sahip.

O kadar fazla görebileceğiniz yer var ki Beyoğlu’nda, ne kadar gezseniz de yine de göremediğiniz çok yer kalacak. Nostalji kokan sokakları, sahafları, kitapçıları, festivalleri, etkinlikleri, sinemaları, pasajları, finans merkezleri, tiyatroları, barları, sokak müzisyenleri, lokantalarıyla kocaman bir dünya Beyoğlu.
Gezebileceğiniz sayısız yer var ilçede: Taksim Meydanı, Taksim Gezi Parkı, İstiklal Caddesi, Kamondo Merdivenleri, Çiçek Pasajı, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Saint Antoine Kilisesi, Tophane-i Amire, Kılıç Ali Paşa Camii, Aziz Antuan Katolik Kilisesi, Polonyalı Şair Adam Mickiewicz’in Müzesi, Tophane Saat Kulesi, Deniz ve Su Ürünleri Müzesi, İstiklal Caddesi’ndeki Galatasaray Müzesi, Atlas Pasajı, Beyoğlu Pasajı, Miniatürk, Yeşilçam Sokağı, Galatasaray Hamamı, Dolmabahçe Camii, kafeleri, güzel sokakları ile Cihangir, Cihangir Camii, Pera Palas, Neve Şalom Sinagogu ve Rahmi M. Koç Müzesi, sayabildiklerimizin bir kısmı.

Ülkemizin önemli okullarından Galatasaray Lisesi de İstiklal Caddesi üzerinde bulunuyor. İlçedeki diğer eğitim kurumları ise şöyle:  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez kampüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu ve Taşkışla Kampüsleri, Saint Benoît Fransız Lisesi, Avusturya Lisesi, İtalyan Lisesi gibi.
İlçe ayrıca yine Atatürk Kültür Merkezi, İngiliz Bahriye Hastanesi, Haliç Kongre Merkezi, Kasımpaşa Stadı gibi önemli yerlere de ev sahipliği yapıyor. 

 

Son dakika.... YSK'da 'mühür' toplantısı! AK Parti ve CHP başvurdu
ABD'den İran'a 'İHA' misillemesi! Trump emri verdi
Başkan Erdoğan oyunu kullanıyor
Sandık başında skandal olay!.... CHP'liler başörtülü kadına böyle saldırdı
Binali Yıldırım oyunu kullandı... İşte ilk açıklamaları
Devlet erkanı sandık başında
Ünlüler oylarını kullandı
Kanada'dan Soğuk Savaş imhası
Galatasaray, Vedat Muriqi transferinde gün sayıyor!
Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu
Son dakika... TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi
Beşiktaş, Sao Paulo'da forma giyen Bruno Peres ile prensip anlaşmasına vardı
Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca anneyi ilgilendiriyor
Kurbanlık fiyatları belli oldu
Seçim günü hava nasıl olacak? İşte yurtta hava durumu verileri...
İstanbul’da iptal edilen seçim yenileniyor
Yenilenen İstanbul seçimlerinde vatandaş sandık başında
İşçiler CHP'nin kapısına dayandı
Seçmen hırsızlığın hesabını soracak
Kesin dönüş yaptım
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ