Beyoğlu 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu!

Beyoğlu 23 Haziran son dakika oy oranları araştırması yoğun bir şekilde yapılıyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırması ile birlikte açılan sandık oranları ve oy oranlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldıkları oy oranları abean takip ediliyor. Beyoğlu 23 Haziran son dakika oy oranları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu hakkında tüm detaylar sizlerle...

BEYOĞLU SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Beyoğlu 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

BEYOĞLU 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Beyoğlu 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Beyoğlu oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

Beyoğlu Belediye Başkanı AK Parti adayı Haydar Ali Yıldız oldu. Beyoğlu belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Beyoğlu yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi Mehmet Yıldız

Bağımsız Türkiye Partisi Cem Kayalı

Vatan Partisi İzzettin Özgibar

Büyük Birlik Partisi Ali Rıza Biberoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Alper Taş

Adalet Ve Kalkınma Partisi Haydar Ali Yıldız

Demokrat Parti Mahmut Aşçı

Demokratik Sol Parti Hüseyin Özhan

Bağımsız Gürsel Durmaz

BEYOĞLU NÜFUSU KAÇTIR?

Beyoğlu nüfusu 2018 yılına göre 230.526. Bu nüfus, 118.273 erkek ve 112.253 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %51,31 erkek, %48,69 kadındır.

BEYOĞLU HAKKINDA

Tarihi yarımadanın ve Haliç’in karşısındaki bu kozmopolit İstanbul ilçesi, şehrin de kalbinin attığı yer. Günümüzde bir kültür, sanat, eğitim, alışveriş ve eğlence merkezi olan bu tarihsel ve turistik açıdan çok zengin ilçe, 1926 yılından bu yana ilçe statüsüne sahip.

O kadar fazla görebileceğiniz yer var ki Beyoğlu’nda, ne kadar gezseniz de yine de göremediğiniz çok yer kalacak. Nostalji kokan sokakları, sahafları, kitapçıları, festivalleri, etkinlikleri, sinemaları, pasajları, finans merkezleri, tiyatroları, barları, sokak müzisyenleri, lokantalarıyla kocaman bir dünya Beyoğlu.

Gezebileceğiniz sayısız yer var ilçede: Taksim Meydanı, Taksim Gezi Parkı, İstiklal Caddesi, Kamondo Merdivenleri, Çiçek Pasajı, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Saint Antoine Kilisesi, Tophane-i Amire, Kılıç Ali Paşa Camii, Aziz Antuan Katolik Kilisesi, Polonyalı Şair Adam Mickiewicz’in Müzesi, Tophane Saat Kulesi, Deniz ve Su Ürünleri Müzesi, İstiklal Caddesi’ndeki Galatasaray Müzesi, Atlas Pasajı, Beyoğlu Pasajı, Miniatürk, Yeşilçam Sokağı, Galatasaray Hamamı, Dolmabahçe Camii, kafeleri, güzel sokakları ile Cihangir, Cihangir Camii, Pera Palas, Neve Şalom Sinagogu ve Rahmi M. Koç Müzesi, sayabildiklerimizin bir kısmı.

Ülkemizin önemli okullarından Galatasaray Lisesi de İstiklal Caddesi üzerinde bulunuyor. İlçedeki diğer eğitim kurumları ise şöyle: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez kampüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu ve Taşkışla Kampüsleri, Saint Benoît Fransız Lisesi, Avusturya Lisesi, İtalyan Lisesi gibi.

İlçe ayrıca yine Atatürk Kültür Merkezi, İngiliz Bahriye Hastanesi, Haliç Kongre Merkezi, Kasımpaşa Stadı gibi önemli yerlere de ev sahipliği yapıyor.