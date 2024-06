Beynini yönet, olumlamayla şükret!

'İsteme' kelimesini gözden geçirelim. Neyi isteriz? Olmayan şeyleri... Her şeye kulak vermeden olumlu düşünerek attığınız her adım, sağlığınıza bin adım olarak geri dönecek. Hayat karmaşanızda her düştüğünüzde ayağa kaldıracak, hayata döndürecek... Olumsuzluktan uzaklaşıp kalbimize kulak verip haberimizde göz gezdirelim.. O merak ettiğimiz soru, olumlama nedir ve nasıl yapılır?

Olumlama, bir olaya ve düşünceye karşı beyni ve bilinçaltını pozitif hale dönüştürmektir. Bir nevi istenilen şeye uçak bileti almak gibidir. Yani olabilme olasılığına inanarak olana kadar olduğunu düşünmektir. Olay aslında tekrar etmekten ibarettir. İstediğimiz şeyin olduğunu düşünerek hayata devam etmektir. Negatif duygulara yer vermeyerek hayata adım atmak... Unutmayın bilet tek kişilikti. Yer de doldu...

Gündelik hayatta kullandığımız kelimelere baktığımızda negatifle dolu olduğumuzu göreceğiz. 'Kötüyü düşünelim ki, kötü olduğunda çok şaşırmayalım duygusu' temkin değildir. Negatif düşüncelerle beyni olumsuzlaştırmaktır. Güneşin doğduktan sonra battığının farkındayız sonuçta...

Olumlara nasıl yapılır?

En küçük inanç tohumu, en büyük mutluluğun meyvesinden bile daha değerlidir. Ne istediğinden emin bir şekilde hareket eden biri bu işlemi kolay bir şekilde başarır. Pozitif düşünce ya da duygular akla geldiği zaman mutsuzluk yani olumsuz düşüncelerin uzaklaştırılması gerekir.

Olumlama sağlık açısından çok yararlı!

Başım ağrıyor diye araştırma yaptığınızda araştırma sonucunuzda 'büyük bir hastalığa mı yakalandım yani?' diyebilirsiniz. Olumlama, stresten uzaklaştırarak yaşam kalitenizi arttırmak konusunda büyük rol oynar. Stres ve olumsuzluk bir yıldız kadar uzak, olumlama gözbebeğimiz kadar yakın olsun. Umutlar gerçek, gerçekler umut, mutluluklarımız sonsuz olsun...