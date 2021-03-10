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10 Mart 2021 Çarşamba 19:42:00 - Güncelleme:10 Mart 2021 Çarşamba 19:42:00

Beylikdüzü'nde şüpheli ölüm: Bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu

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Beylikdüzü'nde bir evden yükselen silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir kadını kafasından silahla vurulmuş halde buldu. Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, polis evde bulunan kadının erkek arkadaşını gözaltına aldı.

Olay, Beylikdüzü İstiklal Caddesindeki bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı bir binanın 6'ncı katındaki daireden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren polis ekipleri bir kadını, kafasından silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan kadının erkek arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı.

Kadının cenazesi morga kaldırılırken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu otopsi raporu ve savcılık incelemesinin ardından ortaya çıkacak.

Etiketler : beylikdüzü kadın cinayet İstiklal Caddesi
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