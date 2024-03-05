Beylikdüzü'nde kaza! İki metrobüs çarpıştı
Kaynak: AA
İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar oluştu.
Beylikdüzü'nde çarpışan iki metrobüste maddi hasar meydana geldi.
AA'da yer verilen habere göre, Beylikdüzü istikametine seyreden bir metrobüs, Haramidere Sanayi Sitesi durağına yanaştığı sırada önündeki başka bir metrobüse çarptı. Yolculardan yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Araçlar, yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.
Kaza, durakta bekleyen bir kişinin cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
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