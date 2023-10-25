Beykoz'da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
Beykoz'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkez Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde hareket halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde yangın çıktı. Dumanı fark eden şoför, otobüsü durdurarak çevredekilerle birlikte yangına müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken otobüste hasar meydana geldi.
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