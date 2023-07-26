Beykoz'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: AA
İstanbul'un Beykoz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, kontrol altına alınan yangının soğutma işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.
Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, ilçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İstanbul'un Beykoz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, kontrol altına alınan yangının soğutma işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.
�� #İstanbul / #Beykoz#Kanlıca'da meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için cansiperane mücadele ediyoruz.#OrmanınKahramanları #YeşilVatan için mücadele ediyor. pic.twitter.com/5Qt5CcQcYx— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 26, 2023
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