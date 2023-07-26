Beykoz'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, ilçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, kontrol altına alınan yangının soğutma işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.