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26 Temmuz 2023 Çarşamba 16:06:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 16:06:00

Beykoz'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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İstanbul'un Beykoz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, kontrol altına alınan yangının soğutma işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, ilçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul'un Beykoz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, kontrol altına alınan yangının soğutma işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Etiketler : istanbul beykoz yangın
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