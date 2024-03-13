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13 Mart 2024 Çarşamba 07:02:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 07:02:00

Beyin cerrahlarına yapay zeka asistan

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Çinli bilim insanları, beyin cerrahları için özel bir yapay zeka geliştirdiler.

"CARES Copilot 1.0" isimli yapay zeka, doktorlara asistanlık yapacak. CARES Copilot 1.0, bir milyondan fazla tıbbi makale kullanılarak eğitildi. Bu yapay zekâ, beyin cerrahlarının yöneltecekleri soruları yanıtlayabilecek. Ayrıca MRI, ultrason veya CT taramaları gibi görüntüleme teknikleri, bu yapay zekâ tarafından incelenebilecek. Beyin cerrahları, hastalıkların teşhisinde ve operasyonlar sırasında bu yapay zekâdan yardım alacaklar.
Etiketler : çin yapay zeka asistan
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