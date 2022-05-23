23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:02:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:02:00
Beyazıt'ta polisle şüpheli şahıslar arasında silahlı çatışma
Son Dakika Haberleri.. Fatih Beyazıt'ta polisle şüpheli şahıslar arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda bir polis memuru yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
- Gri kategorideki PKK'nın mayıncısı terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde sanatçı aileleriyle buluştu
- Biden'ın açıklamaları sonrası Çin'den gözdağı...
- Beyazıt'ta polisle şüpheli şahıslar arasında silahlı çatışma
- "Milli, yerli sanatçımız yok"
- Van'da geçen haftaki terör operasyonlarında 31 zanlı gözaltına alındı