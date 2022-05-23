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23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:02:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:02:00

Beyazıt'ta polisle şüpheli şahıslar arasında silahlı çatışma

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Son Dakika Haberleri.. Fatih Beyazıt'ta polisle şüpheli şahıslar arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda bir polis memuru yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

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