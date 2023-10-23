Beyaz Saray'da acil toplantı: Biden konuşmasını yarıda kesti

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ekonomi hakkında yaptığı konuşmayı yarıda keserek, Beyaz Saray Durum Odası'na gitti.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ekonomi hakkında yaptığı konuşmayı yarıda keserek, Beyaz Saray Durum Odası'na gitti. Biden, "Özür diliyorum, durum odasına gitmem lazım. İlgilenmem gereken bir sorun var" ifadelerini kullanarak, kürsüden ayrıldı. Beyaz Saray henüz Biden'ın konuşmasını neden yarıda kestiğine dair bir açıklama yapmadı.