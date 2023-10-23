ABD'nin Suriye'de bulunan askeri üslerine saldırı olduğu iddialarının ardından Biden'ın konuşmasını yarıda keserek, Beyaz Saray Durum Odası'na gittiği öne sürüldü.
Beyaz Saray'da acil toplantı: Biden konuşmasını yarıda kesti
ABD Başkanı Joe Biden, konuşmasını yarıda kesip Beyaz Saray'da acil olarak yapılacak toplantıya gitti.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ekonomi hakkında yaptığı konuşmayı yarıda keserek, Beyaz Saray Durum Odası'na gitti.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ekonomi hakkında yaptığı konuşmayı yarıda keserek, Beyaz Saray Durum Odası'na gitti. Biden, "Özür diliyorum, durum odasına gitmem lazım. İlgilenmem gereken bir sorun var" ifadelerini kullanarak, kürsüden ayrıldı. Beyaz Saray henüz Biden'ın konuşmasını neden yarıda kestiğine dair bir açıklama yapmadı.
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