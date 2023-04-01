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01 Nisan 2023 Cumartesi 07:10:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 07:10:00

Beyaz hayaller gerçek oldu

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Kahramanmaraş'ta bir gelinlik firması, evlilik yolunda ilerleyen afetzede genç kızların gelinlik giyme hayallerine destek olmak için harekete geçti. İki günde 70 gelinlik hediye eden firma sahibi 'Artık maddiyatın hiçbir önemi yok' dedi.

Kahramanmaraş'ta bir gelinlik firması, evlilik yolunda ilerleyen afetzede genç kızların gelinlik giyme hayallerine destek olmak için harekete geçti. İki günde 70 gelinlik hediye eden firma sahibi 'Artık maddiyatın hiçbir önemi yok' dedi.

PERSONELİ ŞEHİR DIŞINDA

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren gelinlik firması, evlilik yolunda ilerleyen afetzede genç kızların gelinlik giyme hayallerine destek olmak için harekete geçti. Bu kapsamda bir proje hazırlayan firma sahibi, mağazadaki bazı gelinlikleri hediye etmeye karar verdi. Deprem nedeniyle personelin büyük kısmı şehir dışında olduğu için 3 gün önce müşterilerine kapılarını açabilen işletme, 2 günde 70 genç kızın gelinlik hayalini gerçekleştirdi.

ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI

İşletme sahibi Hüseyin Deveci, kendisinin de depremzede olduğunu ve yaşadığı şoku 2 gün üzerinden atamadığını anlattı. Deveci, "28 Mart akşamı otururken böyle bir karar verdim ve 2 günden bu yana 60-70 genç kızın hayalini gerçekleştirdik. Çok güzel bir duyguydu, sanki mağazamızda satış yapıyor gibiydim. Şu anda maddiyatın hiç önemli olmadığını görüyorum, hatta hiç olmasa da olacağını düşünüyorum. Zor günlerde birbirimize destek olmalıyız" dedi.

Stoklarda tuttuğu geçen sezon ürünlerinin tamamını çıkarıp vitrinlere yerleştirdiklerini aktaran Hüseyin Deveci, yeni sezon ürünleri de yüzde 50 indirimli verdiklerini dile getirdi.

Gelin adayı Zeliha Bekçioğulları bu zorlu süreçte böyle bir uygulama olmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Gelin adayının babası Hasan Bekçioğulları da uygulamayı ilk duyduğunda inanamadığını ve mağazaya gelip bakmaya karar verdiğini söyledi.

Mağaza çalışanlarından Hülya Darendeli, barındığı konteyner kentten gelerek gönüllü hizmet verdiğini kaydetti.

Etiketler : Kahramanmaraş Gelin Hülya Darendeli

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