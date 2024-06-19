Beyaz giy toz olmaz

Beyaz ayakkabıyı giymek padişahlık tahtına oturmak gibidir. Atılan adıma, basılan toprağa dikkat edilmesi gerekir. Özellikle beyaz ayakkabıyı makinaya atma gibi bir huyunuz varsa yeni ayakkabı bakmaya şimdiden başlamalısınız. Beyaz ayakkabıyı yıpratmadan, yormadan nasıl temizleneceğinin haberini daha okumamış olabilirsiniz.

BEYAZ AYAKKABIYI TEMİZLEME TEKNİKLERİ

Öncelikle ayakkabınızı sakinleştirin... Yılan derisi değiştirircesine renk değiştireceğinden sakin kalmayabilir.

İşleme başlamadan önce ayakkabıların üzerine dökülen her şeyin uzun süre durmaması gerektiğini belirtmekte fayda var. Temizlik sonrası ne kadar arınırsa o kadar iyi...

Malzemeler ve yapılışı

Bir kâsenin içine yarım çay bardağı sıcak suyu doldurarak başlayalım. Ardından deterjan, çamaşır suyu (az miktar) karbonat olacak şekilde süper üçlüyü ekleyelim. Hem ne demişler üçlü olsun güçlü olsun... Ardından kullanmadığınız diş fırçasını alarak ayakkabınızı fırçalayın. Bu işlem sırasında bağcıklarınızı unutmayın. Ayakkabıya yapılan işlem, bağcıklar için de geçerli... Ardından nemli bezle ayakkabıları deterjan karışımından arındırın.

Unutmayın, tavus kuşuna haddini bildiren ayaklar, ayaklara gazı veren ayakkabılardır...