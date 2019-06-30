Beyaz eşyada ÖTV indirimi ne zaman sona eriyor? ÖTV indirimi uzayacak mı 2019

Beyaz eşyada ÖTV indirimi ne zaman sona eriyor? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ÖTV indirimi uzayacak mı 2019 araştırması yapılıyor. Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı, beyaz eşya ve ticari araçlarda uygulanmaya alınan KDV ve ÖTV indirimi hakkında son dakika açıklamaları takip ediliyor. 2018 yılı son çeyreğinde başlatılan, önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılan KDV ve ÖTV indirimi bugün sona eriyor. Beyaz eşyada ÖTV ve KDV indirimi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

BEYAZ EŞYADA ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

2018 yılı son çeyreğinde başlatılan, önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılan düzenleme bugün sona erecek.

ÖTV İNDİRİMİ UZAYACAK MI 2019

Konut satışlarında KDV oranı 31 Aralık 2019'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında daha önce yüzde 4'ten 3'e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek.

1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de yapılan 15'er puanlık indirimi ve ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran'a kadar sürecek.

ÖTV VE KDV İNDİRİMİ NELERİ KAPSIYOR?

Bakan Albayrak'ın 6 kalemde açıkladığı KDV ve ÖTV indirimleri şöyle açıklamıştı:

* Ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

* Mobilya sektöründe KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirildi.

* Beyaz eşya sektöründe ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indirildi.

* 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidildi.

* Tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesini yıl sonuna kadar devam ettirilecek.

* Konut satışlarında KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasına yıl sonuna kadar devam edilecek.